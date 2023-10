Michael Caine ha confermato di essere in pensione

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il celebre attore britannico, che ha 90 anni, ha detto che "The Great Escaper" resterà il suo ultimo film

ha confermato di aver dato addio al mestiere di attore dopo aver dichiarato un mese fa di esser 'più o meno andato in pensione'. A 90 anni, di cui 66 passati recitando, il due volte ...

Michael Caine ha confermato di essersi ritirato dalla recitazione e di considerarsi infine in pensione. Il celebre attore britannico ha 90 anni e ha da poco partecipato alle presentazioni di The Great ...Michael Caine addio cinema. L'attore ha confermato di aver dato addio al mestiere di attore dopo aver dichiarato un mese fa di esser «più o meno andato in pensione». 90 anni, di cui 66 passati ...