Mi prega di non fare il suo nome | Corona | la rivelazione che cambia tutto

(Di sabato 14 ottobre 2023) Fabrizio, da qualche giorno, è diventato la gola profonda del calcio italiano. Con le sue rivelazioni choc sulle scommesse illegali che avrebbero riguardato alcuni protagonisti della nostra Serie A, sta sconvolgendo appassionati e osservatori. E, stando a quanto sostiene l'ex re dei paparazzi, non sarebbe finita qui. Oltre a Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski ci sarebbero infatti altri dieci calciatori travolti dallo scandalo. L'esterno polacco della Roma, infatti, sarebbe soltanto l'ultimo giocatore di "una lunga lista". L'ex fotografo, intervistato da Radio Radio, ha commentato senza peli sulla lingua il suo ultimo scoop. E, in particolare, la querela minacciata dallo stesso calciatore. "Ho i messaggi della madre della fidanzata di Zalewski che midi nonil suo- spiega ...

Roma e Zalewski mi querelano Ho i messaggi della madre che midifare il suo nome. La ragazza di Zalewski è la migliore amica della madre, mi ha mandato 32 messaggi stamattina'. INDAGINI - ...

Nessuno prega in prosa - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Al Sinodo si prega per la pace, si legge il Vangelo in arabo ma finora nessun appello per isolare Hamas ilmessaggero.it

Contrariamente a ogni aspettativa, il cavaliere ha scelto di non proseguire questo rapporto ed ha svelato a Gemma che intendeva chiudere il loro rapporto e voltare pagina. È stato uno choc per la dama ...Fania Oz Salzberger: «Tanti di noi si consolano al pensiero che i propri genitori, la generazione fondatrice di Israele, non sono più tra noi per assistere a questa tragedia» ...