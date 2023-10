“Mi ero persa” il terribile periodo di Alessandra Amoroso | il racconto è da brividi

Leggi su chenews

(Di sabato 14 ottobre 2023)ha confessato un lungo e delicatodi assenza in cui si era: la confessione è toccante. Dopo la straordinaria vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2009 la carriera diè sempre stata più in ascesa. Quella occasione è stata una vero trampolino di lancio per la giovane cantante che le ha garantito tanti anni positivi. Di recente però qualcosa non è andato nel verso giusto come confessato dalla stessa artista. La confessione disulla solitudine – Ansa Foto – CheNews.itSono poche le persone a conoscenza di unvissuto da. In quel momento ha dovuto abbandonare la sua storia con la ...