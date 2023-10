Mezza Maratona | a Benevento i Campionati Italiani | in palio le medaglie

(Di sabato 14 ottobre 2023)– Inci sono leaidi. A Telese Terme tanti atleti si sfidano per il titolo nazionale. Domani in gara tutte le categorie: gli assoluti, le promesse e gli juniores. Nella classe maschile e in quella femminile la cittadina campana promette di regalare tante emozioni. Le gare e i protagonisti (fidal.it) Nella prova maschile atteso Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che nel 2023 è già salito quattro volte sul podio delle rassegne nazionali, con il secondo posto di cross, 10.000 e 5000 su pista, ma anche il terzo nei 10 km su strada, invece sullacon 1h02:02 in primavera ha sfiorato il personale di 1h02:00. Tra gli avversari troverà Nekagenet Crippa (Esercito), ...

Telese Terme . Si gareggia per il tricolore a Telese Terme che nella giornata di domani (domenica 15 ottobre) accoglie i Campionati italiani di. In palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne. Nella prova maschile atteso Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che nel 2023 è già salito ...

Laura Fogli: "Il record di Rosa Mota nella mezza maratona W65 Ha la corsa nel Dna" La Gazzetta dello Sport

Telese Terme, mille atleti alla mezza maratona con i campioni italiani ilmattino.it

Saranno più di mile gli atleti che daranno vita domani alla gara per il tricolore a Telese Terme che accoglie i campionati italiani di mezza maratona. In palio ci sono sei titoli ...Riflettori puntati sulla stella etiope Muktar Edris due volte oro mondiale. Tocca al campione europeo di maratona Daniele Meucci far sventolare il tricolore. L’evento ospita la 1st International Road ...