Mestre | incidente per bus di linea | 15 feriti

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nuovo. Un bus di, elettrico, ha urtato in Via Carducci un pilastro di un'abitazione, dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo, attraversando la carreggiata. L'autista è rimasto ferito, mentre 14 passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi, secondo un primo bilancio dei Vigili del fuoco. Il bus coinvolto è un mezzo di 'La', la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata la scorsa settimana dal cavalcavia, provocando 21 morti.

