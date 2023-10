Mestre | bus contro un pilone | è della stessa compagnia dell' incidente del 3 ottobre

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Unimpressionante, quello che si è verificato anella serata di sabato 14. Un autobus di linea, appartenente alladi quello precipitato undici giorni fa, è andato a sbattereun pilastro di un'abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, l'autista avrebbe perso illlo del mezzo elettrico e attraversato la carreggiata. L'uomo è rimasto ferito, mentre quattordici passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi: non si registrano vittime. Forte lo spavento per unche ha subito riportato alla memoria il volo dal cavalcavia che ha causato ventuno morti. Per la seconda volta a essere coinvolto è stato un autobus‘La Linea' che ...