Mestre | autobus elettrico contro pilastro palazzo | 15 feriti

Nuovo incidente per un bus di linea a, in Via Carducci, l', un mezzo elettrico - de 'La Linea' la stessa società del bus precipitato dal cavalcavia sempre a, con 21 morti - ha urtato un pilastro di un'abitazione in ...

Mestre, un altro incidente per un bus. Si schianta sul pilastro di un palazzo: quindici feriti la Repubblica

Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre, 15 feriti Agenzia ANSA

Un terribile remake dell'incidente di una settimana fa a Mestre costato la vita a 21 persone, èavvenuto questa sera nella città della terraferma veneziana: un'autobus, della stessa società del bus ...Nuovo incidente per un bus della società La Linea a Mestre, la stessa della tragedia del viadotto del 3 ottobre costata la vita a 21 persone. E che ora, in via cautelativa, verrà sospesa dal servizio ...