Leggi Anche Incidente bus di, l'autopsia dell'autista non certifica malore: cuore era sano Leggi Anche Strage bus, ci sono i primi tre indagati - Perizia sul guardrail a un consulente ...

Mestre, ancora un incidente: bus di linea contro un pilastro, 15 feriti TGCOM

Mestre, bus di La Linea si schianta contro il pilone di un edificio: il ... La Nuova Venezia

L’autista del mezzo per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ... provocando 21 morti. Il mezzo copriva a Mestre per conto del Comune di Venezia la tratta servita in passato ...Autobus contro un palazzo a Mestre: nessuna vittima ma 14 contusi e 1 ferito. La proprietà del mezzo elettrico è la stessa del bus caduto dal cavalcavia ...