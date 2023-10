Dopoche rischia il posto e Mario Rui che invece potrebbe conquistarlo , ecco l'altra novità ... Nel Napoli originario, modello Garcia, Natan ha dovuto studiare dalla: era arrivato il 6 ...

L'ex preparatore del Napoli difende Meret: "Tutti bravi davanti alla tv..." Corriere dello Sport

Da 0 a 10: l'infame agguato a Meret, il clamoroso errore su Natan, la ... Tutto Napoli

Corriere dello Sport – Meret in panchina, può subentrare Gollini Le quattro scelte di Garcia. L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Rudi Garcia, in vista della ...Rudi Garcia sarà messo sotto esame con il Napoli al rientro dalla sosta per le nazionali: le mosse per tenere la panchina ...