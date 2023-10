Meloni Vs Salvini | La partita si gioca pure in Polonia di G Gramaglia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sidomenica 15 ottobre inuna buona fetta dellaelettorale europea tra Giorgiae Matteo. Se vince il partito di Jaroslaw Kaczynsky, attualmente al governo, alleato di Fratelli d’Italia nell’Assemblea di Strasburgo, aumentano le possibilità che il gruppo dei conservatori possa avere un peso importante nella prossima legislatura del Parlamento europeo, dando magari supporto a Ursula von der Leyen per un’eventuale riconferma a presidente della Commissione Ue. Se, invece, perde, si rafforzano le prospettive che la linea sovranista a Strasburgo sia soprattutto portata avanti dal connubio già sperimentato a Pontida a settembre tra Matteoe Marine Le Pen. I nodi al pettineDopo le elezioni in Slovacchia di fine settembre, che hanno visto il ...

A parlare non è Matteo, neanche Giorgiae neanche un 'pericoloso sovversivo' di destra. Chi ha espresso questo principio tanto corretto, quanto banale è Luciano Violante. Ma come, ...

Così Salvini ha riacceso la macchina social: la strategia e il confronto con Meloni, da Apostolico ai giovani... Corriere della Sera

Meloni, Renzi, Salvini e Schlein: l'app spedisce i politici negli anni '90 Adnkronos

Si gioca domenica 15 ottobre in Polonia una buona fetta della partita elettorale europea tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Se vince il partito di Jaroslaw Kaczynsky, attualmente al governo, alleato ...La premier oscilla tra una destra liberal-conservatrice e suggestioni nazionaliste e stataliste: alla fine quale via sceglierà Un libro dello storico Paolo Macry non fa pronostici ma aiuta a capire t ...