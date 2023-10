Melissa Satta | ma che ha combinato? È irriconoscibile | “Sembri sua madre”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non smettono di piovere accuse pesanti contro, l’ultima provocazione la becca in pieno volto. Ma cos’ha fatto? L’ex velina di Striscia La Notizia torna a far parlare di sé per via di alcuni scatti pubblicati su Instagram, che hanno scatenato una bufera di commenti sui social. Correva l’anno 2005 eera la velina di punta del tg satirico di Canale 5. Aveva solo 19 anni ed era giovane, fresca e radiosa. La sua bellezza naturale l’ha sempre contraddistinta dalle altre, ma ad oggi il suo aspetto fisico è completamente cambiato, sia per via del tempo, che per alcuni ritocchi artificiali a cui si è sottoposta negli anni. Secondo l’opinione di molti, ha abusato del bisturi che oggi la invecchia e rende quasi. Sui suoi social si rincorrono commenti di ...