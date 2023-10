Medio Oriente | continua l’ampio e complesso tour di Blinken Ha parlato anche con Parolin

(Di sabato 14 ottobre 2023)l'ampiodel segretario di Stato Usa Antony J.inche secondo il Dipartimento di Stato rimarrà nell'area sino al 15 ottobre, mentre si consuma il conflitto israelo palestinese e l`Arabia Saudita sta congelando i piani sostenuti dagli Stati Uniti per normalizzare i legami con Israele, con un rapido ripensamento delle priorità di politica estera di Riyad. Il regno "ha deciso di sospendere le discussioni su una possibile normalizzazione con Israele e ha informato i funzionari americani", è stato detto, mentre, è a Riyad nell'ambito del suoregionale.chiede protezione per i civili sia nella Striscia di Gaza che in Israele mentre l'esercito israeliano ha ordinato a metà della popolazione del territorio ...

La loro struttura, benché dotata di tutte le attrezzature comuni all'alta società dell'"Intelligence Community", funziona in modo da poter controllare ogni area africana, europea e del, ...

Gli Stati Uniti hanno dislocato aerei da combattimento F-15 Strike Eagle in Medio Oriente per rafforzare la sicurezza nella regione sconvolta da una settimana di guerra scatenata dagli ...Roma, 14 ott. (askanews) – Le trattative per la liberazione degli ostaggi in Medio Oriente “non sono facili, perchè di fatto siamo in una situazione di guerra”. Lo ha sottolineato il ministro degli Es ...