“Me ne vado” Eliminazione choc a Uomini e Donne | lascia lo studio E nessuno la ferma

(Di sabato 14 ottobre 2023), nuove registrazioni. Come sempre vedremo tutto in tv, sempre alle 14,45 su Canale 5, fra qualche giorno ma le anticipazioni di quanto accaduto invenerdì 13 ottobre sono già disponibili per i più curiosi. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato i momenti salienti tra le Storie di Instagram sia sul Trono Over che su quello Classico ed è soprattutto quest’ultimo ad aver riservato un grosso colpo di scena. Ma andiamo con ordine. Le anticipazioni di sabato scorso avevano già spiazzato il pubblico del dating-show di Maria De Filippi e su diversi fronti. Il cavaliere Maurizio ha messo uno punto alla conoscenza con Gemma Galgani e Roberta Di Padua ha già chiuso con Ermes e lui ha accettato di frequentare un’altra dama del parterre. Tra i giovani, invece, Manuela ha eliminato Michele dopo essere stata duramente ...