Mattarella in campo per l’Expo L’impresa non è più impossibile La Capitale è sfavorita | ma può puntare al ballottaggio e la guerra in Palestina può danneggiare Riyad

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 ottobre 2023) La discesa indi Sergionon è casuale. Arriva in un momento molto delicato per la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030. Un evento da 50 miliardi. Il presidente della Repubblica è andato a Parigi per partecipare a un evento dedicato all’Esposizione universale. Un appuntamento per le diplomazie, con il quale Roma vuole provare a far cambiare idea alla Francia di Emmanuel Macron, che ha già detto di sostenere. La vera avversaria dellae sicura favorita. Tanto da potersi permettere uno schiaffo al Campidoglio con l’accordo per la sponsorizzazione da 25 milioni da parte dellah Season dell’As Roma. La sfida comprende anche la coreana Busan, sulla carta più distante dalle altre due. L’impegno diarriva quando il voto si avvicina e l’Italia ...