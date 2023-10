Masters 1000 Shanghai | Hurkacz | “Sono soddisfatto | voglio continuare a migliorarmi”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Hubertha battuto Sebastian Korda, conquistando il pass per la finale deldi. Queste le sue parole dopo la partita: “decisamentedella mia prestazione di oggi. Sebi Korda, ndr è un avversario molto duro, un ottimo risponditore, quindi puoi solo giocare bene contro di lui, perché se non lo fai, trarrà vantaggio dai tuoi errori. Penso di essere piuttosto aggressivo in campo, sto giocando bene e anche il servizio mi ha aiutato molto nella partita. Quindi, penso, ovviamente, di poter dire di essere moltodei miglioramenti fino ad ora e cerco dia svilupparli”. SportFace.