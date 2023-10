Marotta | ' ' Lukaku o Icardi? Senza dubbio Mauro' '

Ospite del talk a lui dedicato nell'ambito del Festival dello Sport 2023, l'a.d. dell'Inter, Beppe, ha parlato di Romelu ...

Inter, Marotta: "Lukaku Polemica inutile, noi non ci caschiamo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Marotta: "Lukaku Dica quello che vuole, nessuno gli ha mancato di rispetto" La Gazzetta dello Sport

In questa prima parte dell’intervista, il dirigente, non ha mancato di lanciare più di qualche frecciatina all’ex attaccante interista, Romelu Lukaku. Ecco le parole di Marotta. Sul momento della ...Le parole di Beppe Marotta, ad Inter, in merito allo scandalo scommesse sono un monito a tutta la classe dirigenziale del calcio ...