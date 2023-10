Marotta | «Lukaku fa parte del passato! Arabia Saudita arma a doppio taglio»

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) C’è anchetra gli ospiti al Festival dello Sport a Trento, dove ha parlato di tantissimi temi legati all’Inter, come per Romelue gli obiettivi stagionali dell’Inter e altro ancora. IL MOMENTO – Giuseppeanalizza lo stato di forma della squadra nerazzurra in questo preciso momento: «L’Inter sta vivendo un momento positivo. Abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Non è un incidente di percorso che influisce, c’è una tale compressione di appuntamenti tra club e nazionali che è normale vedere cali di tensione che vanno gestiti nel modo migliore. Qui ci deve pensare la società ma soprattutto lo staff tecnico. Seconda stella? Essere ambiziosi non è un difetto, ma un pregio». SUtorna a parlare dell’attaccante belga e di quanto successo la scorsa estate: ...