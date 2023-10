Marotta | «Inter | vi racconto il mercato e primo approccio! Ritorno Onana…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023), presente sempre dal palco del Festival dello Sport a Trento, dopo aver parlato dell’attuale, dell’addio di Romelu Lukaku e del calcio in Arabia Saudita, ha continuato tornando a parlare del suoapproccio con la famiglia Suning, gli acquisti e le cessioni migliori in nerazzurro, l’ultima sessione diestiva e uno sguardo al futuro.APPROCCIO – Bepperacconta il retroscena legato alcontatto con la famiglia Suning: «Non dimenticherò mai quell’evento: chiusa l’esperienza con la Juventus, la mattina successiva ho ricevuto un messaggio da Steven Zhang. Siccome io non avevo memorizzato il numero, credevo fosse uno scherzo. Quindi chiamai in causa Urbano Cairo, sapevo che erano amici, e gli chiesi se il numero corrispondeva a ...