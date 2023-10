Marotta | ' I calciatori e le scommesse? Troppo tempo libero e leggerezza E il danno poi potrebbe essere per i club'

Giuseppe, a.d. dell'Inter, ha commentato il caso scommesse nel mondo del calcio a margine dell'evento \''Inter nos\'' al Festival dello Sport ...

Marotta contro Lukaku: "Meglio Icardi, non capisco la polemica. Il ... Goal Italia

A tutto Marotta: 'Questa la mia migliore Inter. Meglio scudetto che ... Calciomercato.com

Marotta torna a parlare di Lukaku: Abbiamo la coscienza a posto, è una polemica sterile sulla quale non vogliamo cadere - A.S. Roma - Durante il Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello ...Marotta è voluto tornare sulla vicenda Lukaku e ha sottolineato come la polemica del centravanti belga sia inutile e sterile ...