Mark Goddard | addio al maggiore West

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 “Ha ricevuto cure eccellenti nella bellissima Pat Roche Hospice Home ed è potuto morire in pace e con dignità”.Così la moglie Evelyn Pezzulich. Lutto nel mondo della televisione. E’ stata lei a dare l’annuncio della scomparsa, a 87 anni, di, della star della serie tv “Lost in Space” degli anni ’60. Sono in molti a ricordare il suo celebre volto nel ruolo del pilota Donsi è spento in un centro di ospizio a Hingham, Massachusetts. A condurre alla morte, a detta del figlio John, una fibrosi polmonare. Celebri anche le sue interpretazioni nelle serie televisive “Johnny Ringo”, “I detectives” e “Perry Mason”. La moglie su Facebook ha pure rivelato che all’attore era stata diagnosticata una fibrosi polmonare. “Mi dispiace tanto dirvi che il ...