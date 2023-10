Mario Sechi | quanti ignavi tra Pd e grillini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ci sono libri che illuminano la via, la Divina Commedia è un faro nella notte. Nella guerra scatenata da Hamas in Israele sono puntualmente comparsi gli. Chi sono costoro? Entrano in scena nel Canto III dell'Inferno, dove di fronte a figure colte da un incessante lamento, Dante chiede a Virgilio spiegazioni sul frastuono e sul perché di quella punizione così terribile. Virgilio risponde che quelle sono le anime tristi di “coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”. Tra loro, vi sono anche gli angeli che “non furon ribelli” (a Lucifero) “néfur fedeli a Dio”. Glisono ben più che indifferenti, hanno una parte attiva nella storia, hanno fatto una scelta precisa, quella di chi resta immobile di fronte al divenire del mondo. La cronaca incalza, un morto in Francia in nome di Allah, l'unica democrazia del Medio Oriente è in pericolo, siamo ...