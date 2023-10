Mariella è la moglie di Lorenzo Remotti | lo ha reso padre di Dante | “nostro figlio arrivato dopo 8 anni”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si chiamaed è ladi, eliminato di recente dal Grande Fratello. I due sono sposati dal 2012 e sono genitori del piccolo. Proprio nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip,aveva parlato del grande amore nei confronti dellae di quanto sia importante per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lui è calzolaio di mestiere, ma la proprietaria è proprio la. Al Grande Fratello, Lorenzo aveva parlato del loro rapporto: Siamo sposati dal 2012, avevo 25 anni. Andiamo in simbiosi ...

Chi è Mariella la moglie di Lorenzo Remotti: età, lavoro, figli L'Argomento Quotidiano

Una meravigliosa sorpresa per Lorenzo Remotti - Grande Fratello ... Grande Fratello

È una pittrice trevigliese ed ex candidata per il sindaco Juri Imeri: decisione irragionevole ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...