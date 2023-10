Maratona Parma 2023 in tv | data | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Inizia il conto alla rovescia per ladi, corsa di running in programma domenica 15 ottobre. Grande attesa per la settima edizione dell’evento. Il format è quello ormai consolidato: quattro distanze competitive (, Trenta2, Venti4, Vigorosa 10km) ed una distanza non competitiva (10km Desmila). Al via oltre 4000 atleti, pronti a dare il massimo per le strade della città dell’Emilia-Romagna. L’attenzione è soprattutto per la tradizionale corsa sui 42,197 chilometri con partenza e arrivo nel Parco Pubblico della Cittadella. Il percorso si sposterà verso il Duomo, per poi toccare anche il Teatro Regio, passando per le strade della città. Si preannuncia grande spettacolo: quali atleti taglieranno per primi il traguardo? L’appuntamento con laè fissato per le ore 9.15 di ...