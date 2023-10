Mara Venier senza parole | il dramma nascosto per molto tempo | “2 mesi di vita” | Non può fare nulla ormai

Leggi su howtodofor

(Di sabato 14 ottobre 2023)durante il suo programma televisivo Domenica In .La conduttrice veneziana ha avuto modo di rivelare unterribile: ecco cosa è accaduto, non si può piùniente. La conosciamo tutti come “Zia”, per il suo carattere dolce e comprensivo:, pseudonimo diPovoleri è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In passato è stata anche attrice, ma ha abbandonato questa carriera per proseguire quella di showgirl e presentatrice. Il suo celebre programma, Domenica In,è parte integrante della sua: è la donna che più ha condotto la trasmissione, nei periodi 1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 2013-2014 e dal 2018 continua ancora oggi. Durante ...