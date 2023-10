(Di sabato 14 ottobre 2023) "La cosa di cui dovremmo tutti preoccuparci perché ladi un fenomeno così complesso e delicato come l'immigrazione non puòin via, e in vianon può accadere, e ...

"La cosa di cui dovremmo tutti preoccuparci perché ladi un fenomeno così complesso e delicato come l'immigrazione non può passare in via ... Lo ha detto Alfredo, sottosegretario di ...

Mantovano, gestione migranti non può passare per via giudiziaria Agenzia ANSA

Esercitazioni sul rischio sismico a Mantova, l'assessore La Russa: "Sinergia totale tra le forze" Prima Mantova

"La cosa di cui dovremmo tutti preoccuparci perché la gestione di un fenomeno così complesso e delicato ... Italia chiunque arrivi in Italia irregolarmente". Lo ha detto Alfredo Mantovano, ...Dopo la sentenza di Iolanda Apostolico, i giudici continuano a sfidare il governo disapplicando il decreto Cutro e liberando i tunisini dai Cpr ...