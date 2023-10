Manovra in Parlamento | 100 euro in più in busta paga | aiuti alle famiglie e taglio delle tasse a chi assume

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Cuneo,aliquote,e Pa: sono questi i quattro pilastri della2024 che approda lunedì in Consiglio dei ministri. Nel det, andando nel merito dei provvedimenti, lunedì il Cdm varerà il documento programmatico di bilancio, incluso lo schema dellada trasmettere alla Commissione Ue e al; l’articolato della Finanziaria vera e propria approderà alla Camera entro fine mese per iniziare l’esame e poi il passaggio al Senato. Accanto al Bilancio in Cdm dovrebbero essere varati anche due decreti legislativi in materia fiscale, primo passo della riforma fiscale: un dlgs sulle aliquote Irpef e le misure per le imprese e un secondo provvedimento sulla global tax. Conferma cuneo, fino a 100in...