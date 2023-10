Manovra | Cisal | bene via tracciata dal governo ma servono più risorse

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) Caserta. “Davanti alimitate e alle difficoltà di una crisi che rischia di appesantirsi alla luce degli accadimenti in Medio Oriente, apprezziamo la volontà deldi destinareal sostegno a redditi e pensioni più basse, famiglie e sistema produttivo. Seppur debole sul versante espansivo e negli investimenti rivolti a occupazione, infrastrutture e strategie industriali, in base alle anticipazioni emerse nell’incontro di ieri si riscontrano significativi punti di contatto con le nostre richieste. Apprezzabili la conferma del taglio del cuneo contributivo e la riduzione delle aliquote IRPEF se, come dichiarato, alleggerirà il carico fiscale per le persone a reddito medio-basso. Attendiamo di conoscere nel dettaglio le misure per la famiglia con incentivi per la natalità e le donne lavoratrici, su fringe ...