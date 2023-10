Manifestazioni pro Palestina | da Londra a Milano in migliaia in piazza per condannare “il genocidio di Israele”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sventolano i colori dellain tutta Europa. Dopo le proteste di Roma e Berlino, sabato 14 ottobre anche adi persone sono scese incontromentre in Italia si manifesta a, Bari e Torino in sostegno del popolo palestinese a una settimana dall’inizio dell’offensiva israeliana su Gaza, in risposta all’attacco di Hamas contro i civili nel sud del Paese del 7 ottobre. Il corteo più corposo è quello del capoluogo lombardo, dove 3mila persone, secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine, si sono radunati inDuca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale, sotto la guida di diverse realtà associative del panorama milanese, come i Giovani Palestinesi, Unione democratica arabo–palestinese e Associazione dei palestinesi in ...