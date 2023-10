Manifestazione Pro Palestina | l' imam di Firenze | La pace si fa garantendo diritti

Izzedin Elzir: "Se ce l'ha fatta l'Europa dopo le due guerre mondiali può farcela anche il Medio Oriente"

Milano, la manifestazione pro Palestina di oggi: in 4 mila al corteo dalla Centrale al parco Trotter: «Salviamo Gaza» Corriere Milano

Oggi a Milano manifestazione pro Palestina TGLA7

Anche a Cagliari scende in piazza il Comitato di solidarietà per la Palestina al quale aderiscono, tra gli altri la comunità palestinese in Sardegna, Potere al popolo, Usb, gli indipendentisti di Libe ...Intorno alle 16, a partire da Piazza Crispi, un lungo corteo si snoda verso il centro della città scandendo striscioni e bandiere che testimoniano ...