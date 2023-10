Mangiare una mela al giorno fa davvero bene? Tutto quello che non sai

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) È vero cheunaalè positivo come afferma il noto detto? Qualcosa da sapere in proposito c’è, di che cosa si tratta.unaal, quanto è effettivamente utile per la salute? Il pensiero corre subito al celebre proverbio per il quale questa pratica “toglie il medico di torno”. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.