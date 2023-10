Manchester United | Martial verso l’addio | potrebbe andare via già a gennaio

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Anthonylasciare già ail. Come riportato dal Mundo Deportivo, l’attaccante francese non starebbe firmando il rinnovo con il club inglese, intenzionato a cambiare aria. Arrivato in Premier League nel 2015 dal Monaco per una cifra di 60 milioni di euro, chissà quale sarà la sua prossima destinazione. SportFace.