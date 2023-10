Maltempo | in Lombardia perturbazione in arrivo | lunedì temperature in sensibile calo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Una deboleatlantica lambisce le regioni del Nord Italia causando un passaggio di nubi con sporadiche precipitazioni sulla. Il bollettino meteo di Arpaindica per domani un deciso rinforzo dei venti seguito da undellenella giornata diprossimo. Martedì 17 è possibile un debole peggioramento dalla sera per l'approssimarsi di una nuovaatlantica, che darà il via ad una fase più perturbata attesa nei giorni successivi.