Macellari | «Inzaghi preparato Lautaro Martinez l’ho sottovalutato»

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Fabioelogia Simoneda allenatore e confessa il suo errore su. L’intervento su TMW Radio. ERRORE –si confessa: «è sicuramente, è il fenomeno in panchina tra i fratelli. Se a te non piace un giocatore non lo vedi, lui sa quello che vuole. C’erano altri motivi per Lukaku, che possono essere caratteriali. Conci devono essere due attaccanti con buona intesa. Iosempreperché pensavo a Vieri e Ronaldo, non è a quei livelli. Negli anni non si è mai perso d’animo però. Ora ha una fiducia straordinaria dal Mondiale e anche il ruolo centrale piò aver dato una mano» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...