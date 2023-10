“Ma povera Celine!” Sophie Codegoni | dopo l’addio a Basciano le critiche per le foto con la figlia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023), non è un bel periodo. È finita con Alessandro, il papà di suaCeline Blue. La separazione dal compagno conosciuto nella Casa del GF Vip è stata ed è molto dolorosa e infatti, alcuni giorni fa, quando ha ufficializzato la notizia su Instagram, non ha nascosto di essere “a pezzi”. Si è parlato di tradimento, che lui ha negato, ma i veri motivi delnon sono dati da sapere. L’influencer è però tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il delicato momento che sta vivendo. Un’intervista, questa nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5, che dicono persone a lei vicine sarebbe stata concordata prima della Storia social con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip rompesse ufficialmente con il dj e collega di quelle ...