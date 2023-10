Ma dove sono quando servono? | il clamoroso sfogo del padre di Fagioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'entourage di Nicolòè evidentemente scosso dal polverone mediatico che si è scatenato sul centrocampista juventino. Lo scandalo del calcioscommesse, che vede coinvolti tanti altri giocatori del nostro campionato, potrebbe infatti avere delle conseguenze molto pesanti sul piano sportivo. Come tenerlo lontano dal terreno di gioco per un lungo periodo. E, in questi momenti, avere una famiglia alle spalle fa tutta la differenza del mondo. Marco, ildel calciatore, di mestiere fa il rappresentante di prodotti farmaceutici. E, intervistato da Repubblica, ha parlato della vicenda che vede protagonista suo figlio, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. "Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio - spiega ildi- Non è il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è ...