Ma davvero i palestinesi hanno venduto la terra e poi si sono pentiti?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 ottobre 2023) Secondo Francesco Teodori, autore dell’articolo “Gli israelianioccupato la Palestina”. Perché è un falso storico “solo dopo l’arrivo dei primi ebrei scappati dalle persecuzioni in Russia e nell’est Europa, questo fazzoletto didiviene unaabitabile. Gli sceicchi arabi vendono laa caro prezzo agli ebrei che, desalinizzando il mare, dissodando lae morendo di stenti, la trasformano in un anfratto vivibile. Questo solo fatto dovrebbe bastare a dimostrare che non c’è mai stato esproprio dia danno di nessuno perché quasi nessuno abitava quelle terre.” Stranamente, romani e bizantini, musulmani dall’VIII secolo, crociati nel 1100, migliaia di pellegrini e visitatori cristiani che per secoli visitarono laSanta, gli inglesi con ...