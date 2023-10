Ma chi è la Fenice al confronto di Pamela Prati?

Leggi su panorama

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nessuno può eguagliare la mitica Pamy nell’arte della rinascita. Eccola che sulle ali di questa estate infinita è tornata da noi. Più carica che mai. Amancavano solo le scale di Tale e Quale Show, che scende in versione Wanda Osiris. Questo solo per cominciare. E poi via, da Mara Venier a rallegrare le nostre meste domeniche. Archiviato Mark Caltagirone, la regina del Bagaglino non ci ha certo lasciato a bocca asciutta, anzi. Si è fatta ampiamente fotografare mentre si scambiava dolci baci e languide carezze con il nuovo amore, Simone Ferrante, strepitoso modello casertano diciannovenne. Audace. Intanto fioccano le copertine. E parte il tormentone: «Stanno facendo sul serio». Come no. Certo qui si rosica: lui, un viso da bello e maledetto (mentre i maligni già sussurrano: «Il ragazzo ha ben altri gusti») che la ...