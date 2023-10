M O | Israele bombarda postazioni Hezbollah nel sud del Libano

L'Esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri. Lo riferisce Hareetz.

Nuovi raid su Gaza. Israele bombarda postazioni di Hezbollah in Libano. Netanyahu: "È solo l'inizio" - Massacro al rave, Hamas spara contro i bagni chimici dove si nascondono i civili - Massacro al rave, Hamas spara contro i bagni chimici dove si nascondon RaiNews

Le truppe israeliane hanno effettuato oggi raid localizzati nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Cnn citando le forze di difesa israeliane. I raid hanno coinvolto "forze di fanteria e corazzate", ha ...L’Ambasciatrice palestinese in Italia: “A Gaza è in atto un genocidio”, ma “la nostra stessa esistenza è messa in ...