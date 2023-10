Lutto per Michele Emiliano | morta la madre del governatore pugliese

Il decesso della signora Franca Lattarulo, 89 anni, è avvenuto ieri sera al Policlinico di Bari E' morta la madre di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia . Ad annunciarlo su Faceboook il ...

“Io, adulta all'improvviso”. Emma, tra disco e lutto per il padre Il Fatto Quotidiano

Adrano a lutto per Nicolò, giovane vittima della strada BlogSicilia.it

Paolo Pagliaro e Antonio Scalera, presidente e consigliere La Puglia Domani: "Esprimiamo cordoglio al presidente Michele Emiliano per la perdita della cara mamma, signora Franca. Gli siamo vicini in ...I partecipanti alla manifestazione saranno invitati a prendere parte al presidio indossando una fascia di colore nero, distribuita dagli organizzatori, in segno di lutto per le vittime dei conflitti ...