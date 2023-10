Lutto nel casertano | Fabio muore nel sonno a 19 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dramma in un ostello per studenti a Roma.Torromeo, 19enne originario della provincia di Caserta e studente fuorisede, è stato ritrovato senza vita nel letto della sua camera. A lanciare l’allarme sono stati i compagni di camerata che non l’hanno visto più uscire. Immediato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.