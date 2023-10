L’uomo di neve - come finisce il film?

Leggi su screenworld

(Di sabato 14 ottobre 2023)dicon il detective Harry Hole che affronta Mathias, il killer delle madri, inseguendolo su un lago ghiacciato. Salva anche la sua compagna, Rakel, ma perde un dito nel tentativo. In seguito alla morte dell’assassino cadendo nelle acque gelate, Harry si fa mettere una protesi e accetta un nuovo caso di omicidio, tornando in azione. La trama delvede protagonista Harry Hole (Michael Fassbender), un ispettore norvegese che lavora a Oslo. Ha problemi di alcol e di depressione dopo che è stato lasciato da Rakel (Charlotte Gainsburg), la madre di un bambino al quale lui è affezionatofosse figlio suo. In questo periodo turbolento della sua vita viene chiamato da Katrine (Rebecca Ferguson), una poliziotta che vuole il suo aiuto per risolvere una serie di casi che crede collegati ...