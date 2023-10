(Di sabato 14 ottobre 2023) Cresce l'attesa per l'inizio dell'evento ed è sempre più impossibile trovare una sistemazione in zona

Come ottenere una dedica di Naoki Urasawa a Lucca Comics 2023 Fumettologica

Lucca Comics & Games, arriviamo. Il popolo del festival prepara lo sbarco LA NAZIONE

Lucca, 14 ottobre 2023 – Lucca Comics & Games... arriviamo. Non è solo il titolo dell'omonima pagina Facebook, ma il "grido" del popolo del fumetto (e non solo) che si prepara a occupare Lucca – ...