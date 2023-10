Lucca | camper a fuoco nella notte a Capannori Distrutte anche due moto

- Una grande discarica nel bel mezzo del campo nomadi delle Tagliate, a poche decine di metri ... in particolare topi, anche di grosse dimensioni, che scorrazzano tra baracche e. Ad ...

Screening oncologici: il camper itinerante si sposta a Castelnuovo ... SerchioInDiretta

A fuoco un camper nella notte La Gazzetta di Lucca

E' accaduto intorno alle ore 3.45 a Lappato. Una squadra di vigili del fuoco con camion APS e supportata dall'autobotte è intervenuta in via Pesciatina al civico n° 797 per l'incendio di un camper le ...Il Camper sarà a Castelnuovo di Garfagnana nei giorni 17 ... Questa prima fase si concluderà infine a Bagni di Lucca il 2, 3, 7 e 9 novembre, con il medesimo orario, in Piazza Jean Varraud. Le ...