Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una coppia? Le parole di lui

Leggi su biccy

(Di sabato 14 ottobre 2023)sarà uno dei nuovi concorrenti di Balcon le Stelle che da sabato 21 ottobre scenderà sulla pista da ballo di Milly Carlucci. “Questo è a tutti gli effetti il mio debutto in televisione, è tutta una novità” – ha dichiaratofra le pagine del settimanale Chi – “Ho accettato questa sfida senza sapere nulla di tv e, soprattutto, di ballo”. “Papà è entusiasta come non mai. Insieme con la mamma mi chiama spesso per darmi consigli, suggerimenti, opinioni e io farò di tutto per renderli orgogliosi.carico e non vedo l’ora di scendere in pista”. Quando il giornalista gli ha detto: “Ha raccontato che ha chiuso una storia, dopo 12 anni, perché tra i vari motivi non portava mai a ballare la sua fidanzata“,ha ...