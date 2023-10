L’Ocse stronca la politica agricola comune dell’Ue | a furia di veti e accordi al ribasso | ha perso la sfida della sostenibilità ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ladell’Unione europea hanegli ultimi dieci anni ladiale flessibilità concesse agli Stati. Una perdita sia in termini di progettualità, sia sul fronte dell’attuazione. È il giudizio del, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. E merita una riflessione, dato che sul tavolonuova Pac 2023-2027 ci sono oltre 35 miliardi di euro solo per l’Italia. Per questo, l’organizzazione indica con chiarezza il punto critico, sottolineando che finora le spesePac non sono ancora state allineate alle priorità ambientali e climatiche. Il ...