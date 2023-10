LIVE Trevisan-Siniakova | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | l’azzurra si gioca l’accesso in finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro del WTA 250 di. Martinava alla caccia delin finale nel torneo cinese, la prima stagionale. A separare la toscana dall’ultimo atto di questa competizione è la tennista ceca Katerina. Ad, numero 42 del mondo, insegue la prima finale della propria stagione, nonché la prima in un torneo WTA sul cemento. Per raggiungere la semifinale, forte della testa di serie numero 6, ha sconfitto Cristina Buca, 7-5, ...