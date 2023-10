LIVE Trevisan-Siniakova | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | alle 10 00 avrà inizio il match

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.43 Per arrivare fino alla semifinaleha sconfitto Cristina Bucsa, 7-5, 6-3, Magdalena Frech, 6-3, 6-7, 6-3, ed Elise Mertens, 6-4, 6-3. 09.40 Martinainsegue la prima finale stagionale nel WTA 250 di. A dividere la toscana dall’ultimo atto del torneo cinese è Katerina. 09.32 Leylah Fernandez batte Blinkova 6-2, 7-5 ed accede alla finale del WTA 250 di10.00 sarà il momento della seconda semifinale tra. 08.39 È appena terminato il primo set tra Leylah Fernandez ed Anna Blinkova, primo incontro sul centrale cinese. La tennista canadese si è imposta per 6 giochi a 2 in ...