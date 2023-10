LIVE Trevisan-Siniakova 4-6 | 1-1 | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | la ceca vince il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Non supera la rete la volee bassa giocata da, che aveva conquistato campo con lo schiaffo al volo precedente. 15-30 Grandissimo punto vinto da! L’azzurra si difende alla grande, accettando di fare da tergicristallo, riuscendo però a ribaltare lo scambio con un back di rovescio velenoso. Da quel momento in poi la toscana ha cambiato marcia, accelerando con il dritto. 0-30 Termina in corridoio il rovescio lungolinea di, che ha provato a giocare in sicurezza questo punto, divenendo preda dell’avversaria. 0-15 Terzo doppio fallo dell’incontro per l’azzurra. 1-1 Gioco: va fuori giri con il dritto, con la palla che termina abbondantemente lunga. 40-15 Doppio fallo, il ...