LIVE Trevisan-Siniakova 4-5 | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | la ceca serve per vincere il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADopo il cambio camposervirà per conquistare ilparziale. In questoset laha vinto il 55.6% dei punti con la prima di servizio, entrata l’81.8% delle volte, ed il 25% con la seconda. Inoltre negli ultimi due game la rappresentante della Repubblicaha messo a segno 3 aces. 4-5 Gioco: prima vincente per l’azzurra, che prova a rimanere in scia. 40-15 Servizio ad uscire, rovescio in contropiede e volee di rovescio per, che chiude grazie al grande taglio impresso sul colpo al volo. 30-15 Torna a sbagliare, che va fuori giri con il rovescio. 15-15 Manovra bene da fondo campo, la quale prima gioca ...