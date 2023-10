LIVE Trevisan-Siniakova 0-1 | WTA Hong Kong 2023 in DIRETTA | break in apertura per la ceca

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1: si difende bene la, la quale poi accelera verso il dritto dell’azzurra, che non trova il campo in lunghezza. 40-A Affossa il dritto in rete, che colpisce male il colpo sopra la spalla. 40-40 Prima vincente per l’azzurra, che annulla così la seconda palla. 40-A A comandare lo scambio è, che però va fuori giri con il dritto. Seconda 40-40 Lanon sbaglia questa volta il dritto in avanzamento, dopo aver trovato grande profondità con la risposta centrale. A-40 Altro errore in lunghezza con il dritto per, che era riuscita a manovrare bene lo scambio. Seconda. Fallo di piede. 40-40 Regala con il dritto ...